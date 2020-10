La compagnie Tunisair Express affirme vendredi, que seuls les passagers voyageant dans un cadre professionnel ou pour motif impératif pourront emprunter ses vols intérieurs entre Tunis-Carthage et les aéroports de Djerba-Zarzis et Tozeur-Nefta, et ce, conformément aux dernières décisions annoncées par la Présidence du Gouvernement relatives à la lutte contre la propagation du Covid-19.

La compagnie rappelle dans un communiqué à ses passagers l’importance de l’application stricte du protocole sanitaire en vigueur durant toute la phase du voyage, notamment, le port obligatoire du masque conformément aux réglementations actuelles et ce dans le souci de protéger les voyageurs ainsi que le personnel navigant et au sol