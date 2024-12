Le vol inaugural d’une nouvelle ligne aérienne régulière reliant Tunis à Catane en Sicile (Italie) assurée par Tunisair Express, a eu lieu le 20 décembre 2024. Les vols de cette ligne seront effectués à raison de deux fréquences par semaine le vendredi et le dimanche. Une troisième fréquence est prévue dans le cadre de la programmation de l’été 2025.

Prenant part au vol inaugural, la chargée de la direction générale de la compagnie Tunisair Express Rym Jomaa, a déclaré que la nouvelle ligne Tunis-Catane est une réponse à une demande des tunisiens résidents à Catane et en Sicile, dont le nombre s’élève, selon les dernières statistiques, à 40 mille (plus de 60% à Catane et les zones environnantes).

“Avant l’ouverture de cette ligne, les Tunisiens résidents dans ces régions étaient obligés de se rendre à Palerme pour rentrer au pays”, a-t-elle ajouté, soulignant que “la nouvelle ligne facilitera les déplacements vers la Tunisie aussi bien pour les Tunisiens résidents en Sicile que pour les touristes”.

La responsable a également précisé que “le vol inaugural assuré par un avion 72-600 d’ une capacité de 72 sièges, a transporté 67 passagers, ce qui constitue un début encourageant”, affirmant l’engagement de Tunisair Express à développer son parc pour ouvrir de nouvelles lignes internes et externes, sachant qu’elle assure actuellement 4 dessertes internationales vers Palerme, Naples, Catane et Malte.

Jomaa a aussi annoncé que Tunisair Express œuvre à rouvrir la ligne reliant Tunis à Constantine, en Algérie, dans les plus brefs délais.

De son côté, le président de la Fédération Tunisienne des Agences de Voyages et de Tourisme (FTAV), Ahmed Bettaieb a indiqué que le lancement de cette nouvelle ligne contribuera à développer l’économie nationale et à attirer les investisseurs italiens et tunisiens résidant en Italie.

Pour sa part, Ibtissem Ounis, représentante de Tunisair Express en Italie a fait savoir que la plupart de la diaspora tunisienne établie en Italie est basée à Catane et dans des villes environnantes comme Raguse, Messine et Vittoria. La création de cette ligne va donc les relier davantage à leur pays d’origine.