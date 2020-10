La ministre de la Femme, de la Famille et des Seniors, Imen Zahwani Houimel, la directrice du bureau du Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP) à Tunis, Rym Fayala, et la représentante-résidente adjointe du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en Tunisie, Alissar Chaker, ont signé, mercredi 28 octobre, un protocole de coopération dans le domaine des personnes âgées.

Le protocole vise à soutenir le ministère de la Femme, de la Famille et des Seniors en apportant un appui technique au projet du code des personnes âgées et à la Stratégie nationale pour les personnes âgées conformément à une approche qui inclut les aspects sociaux, sanitaires, psychologiques, juridiques et institutionnels dans le cadre de la mise en œuvre de l’Agenda 2030.

Ce protocole vise également à mettre en œuvre une stratégie de communication pour diffuser la culture des droits des personnes âgées.

La ministre de la santé a souligné, à cette occasion, l’importance de ce protocole qui ouvre de nouvelles perspectives de coopération dans l’intérêt des personnes de troisième âge.

Elle a fait savoir que la version finale du projet du code des personnes âgées est prête et sera soumise dans les prochains jours à l’approbation du conseil des ministres.