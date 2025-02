Dr Rim Rachdi, assistante hospitalo-universitaire à l’Institut National Zouheir Kallel de Nutrition et de Technologie Alimentaire, a recommandé aux personnes diabétiques et âgées de consulter leur médecin avant le mois de Ramadan pour effectuer les examens nécessaires et prévenir les complications liées au jeûne.

Dans une déclaration, ce mardi, à l’agence Tunis-Afrique-Presse (TAP), Dr Rachdi a souligné que la décision de jeûner pour un patient diabétique doit être prise en concertation avec son médecin traitant, après une évaluation approfondie de son état de santé.

Elle a mis en garde contre les risques potentiels du jeûne pour les diabétiques, notamment les fluctuations du taux de sucre dans le sang, et a recommandé une autosurveillance glycémique régulière tout au long de la journée. En cas de variations anormales du taux de sucre, les patients doivent rompre le jeûne et consulter immédiatement leur médecin, a-t-elle précisé.

Dr Rachdi a également insisté sur l’importance de suivre les recommandations médicales pour un jeûne en toute sécurité. Parmi les conseils prodigués, elle a cité l’adoption d’une alimentation équilibrée lors du repas de l’iftar, l’évitement des aliments gras et lourds, la réduction de la consommation de sucreries et une hydratation adéquate.

Ces mesures, a-t-elle souligné, sont essentielles pour permettre aux patients de jeûner en toute sécurité tout en préservant leur santé.