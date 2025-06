La Tunisie célèbre dimanche prochain la journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées qui coïncide avec le 15 juin de chaque année.

A cette occasion, une réunion de travail s’est tenue vendredi au siège du ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées consacrée au programme mis au point par le ministère pour la célébration de cette journée, en consécration des constantes et des fondements de l’état social, selon un communiqué publié par le ministère.

Au cours de cette réunion, la ministre de la famille Asma Jebri a appelé à la nécessité de mettre en œuvre ce programme élaboré aux plans national et régional pour sensibiliser les citoyens aux pratiques de maltraitance des personnes âgées, rappelant l’importance de préserver leurs droits et dignité, à travers des activités à dimensions sociales et de sensibilisation.

“La protection des personnes âgées ne se limite pas uniquement aux politiques publiques, aux législations et aux programmes a-t-elle indiqué, précisant qu’il était fondamental d’éduquer les enfants, dès leur plus jeunes âge, au respect des séniors, d’enraciner la culture de la bientraitance au sein de la famille et de lutter contre toutes formes de négligence et de maltraitance des personnes âgées”.

Jebri a relevé que ces valeurs contribuent à la cohésion familiale et à l’édification d’une société solidaire, et valorisent les acquis et les expérience des anciennes générations.

A l’occasion de cette journée, une stratégie de communication sera mise en œuvre par le ministère de la famille à travers les médias et les supports numériques.

La ministre de la famille a souligné que la célébration par la Tunisie de la journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées, réitère l’attachement de notre pays à concrétiser ses choix constants visant à consolider la place privilégiée des personnes âgées dans le contexte d’une société équilibrée et solidaire, dans laquelle ces personnes bénéficient de leurs droits, de la prise en charge et de la protection.