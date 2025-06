Le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle a annoncé, au cours d’une journée d’information tenue lundi, le lancement d’une nouvelle spécialité de formation pour le métier d’accompagnant de vie, qui consiste à former des spécialistes pour prendre en charge les personnes en situation de vulnérabilité, ou d’handicap, ou atteintes de maladies chroniques.

Le rôle des accompagnants de vie consiste à aider les personnes ayant besoin d’assistance dans tous les actes de la vie quotidienne, à les accompagner aux rendez-vous médicaux et à leur assurer une compagnie bienveillante, a souligné le directeur d’orientation et d’information au ministère Vieillissementde l’emploi et de la formation professionnelle Moez Ouerteni.

Il a précisé que cette formation permettra d’ouvrir des perspectives d’emploi dans les hôpitaux publics, les centres de protection des personnes âgées, les établissements touristiques et les centres de soins et sociaux, outre le lancement de projets privés.

Ouertani a révélé que le centre national de formation des formateurs et d’ingénierie de formation a mis au point ce programme qui comprend une formation théorique et pratique, relevant qu’une étude préliminaire sera élaborée afin d’identifier les besoins du marché de l’emploi dans cette spécialité.

Présidant l’ouverture de cette journée d’information, le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle Riadh Chaouad a souligné que ce nouveau programme de formation démarrera avant la fin de l’année 2025, ajoutant que les résultats du recensement sur la population pour l’année 2024 a révélé un vieillissement démographique de la Tunisie marqué par l’augmentation de la proportion des personnes âgées.

Dans ce contexte, il a annoncé qu’un nombre de nouvelles spécialités de formation seront créées dès la prochaine rentrée en septembre 2025, ainsi qu’une nouvelle répartition de la carte de formation.