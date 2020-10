Un nouveau groupe d’intérêt économique a vu le jour à la médina de Tunis intitulé : M’dinti.

Le projet “Mdinti” a pour objectif de créer une nouvelle dynamique économique et sociale à la médina en attribuant un nouveau ” label ” à la médina de Tunis qui vise à améliorer le niveau des prestations et des produits des différents acteurs tout en gardant leur authenticité.

MDINTI était au début piloté par la BERD et financé par l’ Union européenne en Tunisie, et a été la suite couronné par la création d’un Groupement d’Intérêt Economique GIE Mdinti regroupant une dizaine d’acteurs de la Medina (artisans, restaurateurs, maisons d’hôtes, libraires…) tous déterminés à faire réussir ce projet et réaliser ses objectifs.

Des visites guidées ” Doura fil Houma ” seront également proposées avec pour objectif de promouvoir une expérience authentique combinant tourisme alternatif et culturel au sein de la vieille ville de Tunis.

