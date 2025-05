Le processus d’élaboration du plan régional de développement 2026-2030 a été officiellement lancé dans le gouvernorat de Manouba, sous la présidence du gouverneur de la région, Mahmoud Chouaib, en présence des députés représentant le gouvernorat à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et au Conseil national des régions et des districts (CNRD).

Cette démarche stratégique sera pilotée par la direction régionale du développement, en coordination étroite avec les membres du conseil régional. Elle s’inscrit dans une approche participative, précédée par le démarrage des sessions de formation et d’accompagnement des membres des huit conseils locaux de la région, en vue de l’élaboration des plans de développement locaux à l’échelle de chaque délégation.

À cette occasion, une présentation a été consacrée au guide méthodologique relatif à l’élaboration des plans régionaux de développement, ainsi qu’à la structuration des travaux en quatre commissions thématiques, couvrant les volets social, économique, investissement privé, infrastructures et gouvernance institutionnelle.

les projets de plans de développement locaux devront être finalisés d’ici le 22 juin, ceux relatifs aux plans régionaux d’ici le 22 juillet, tandis que les projets de plans interrégionaux devront être prêts au plus tard le 22 août 2025.

Dans ce cadre, le directeur général adjoint au Commissariat Général au Développement Régional (CGDR), Mohamed Abdessalem, a précisé que l’accompagnement des présidents des conseils régionaux vise à clarifier davantage les modalités d’élaboration des plans, à offrir des conseils, et à fournir les données ainsi que les fiches techniques des projets réalisés, en cours de réalisation ou programmés dans chaque délégation.

Le CGDR assurera ainsi un appui continu aux membres des conseils régionaux et locaux, chargés de l’élaboration des plans dans les délais impartis, en s’appuyant sur des priorités définies à partir des attentes exprimées par les populations locales.

Cet accompagnement contribuera à concrétiser les dispositions et objectifs de la Constitution visant à instaurer un développement équitable et juste entre les régions et les citoyens, en établissant une nouvelle vision du développement fondée sur une approche participative ascendante, dans laquelle les conseils élus jouent un rôle central dans la proposition et la définition des plans de développement, a souligné la même source.

À ce titre, le gouverneur de Manouba a exhorté l’ensemble des structures administratives concernées, aux niveaux local et régional, à assurer une coordination étroite avec les conseils territoriaux, à fournir les données requises et à garantir le soutien logistique nécessaire à la réussite de cette phase préparatoire stratégique.