Jusqu’à présent, il n’est pas possible de fixer ni les hypothèses du plan de développement 2026-2030 ni le coût total de son financement, mais ceci sera possible, dès l’achèvement de toutes les étapes de synthèse et la formulation du document préliminaire, a déclaré le secrétaire général du ministère de l’Economie et de la Planification, Faouzi Ghrab.

Dans une interview télévisée réalisée au studio de l’agence TAP, Ghrab a précisé que le plan quinquennal de développement est élaboré de manière participative et progressive dans le cadre d’une relation partant du niveau local pour atteindre le central.

Il a souligné que les institutions de l’Etat ont fourni uniquement l’accompagnement et la formation , ainsi que les documents nécessaires pour aider ces conseils. Le plan de développement, a-t-il dit, devrait traduire les aspirations des citoyens et répondre aux orientations qui seront appliquées par les politiques publiques , précisant qu’il s’appuie principalement sur la planification du territoire.

Les structures du ministère de l’Economie et de la planification, les offices de développement, les directions régionales au développement, et le réseau des coordinateurs des bureaux du programme de développement intégré ont participé au processus d’accompagnement et à l’organisation , sachant que le ministère a indiqué avoir assuré environ 1200 opérations d’accompagnement des sessions tenues au niveau des conseils locaux jusqu’au 10 juin 2025.

Il a souligné que les grandes orientations et les axes de développement seront mis en œuvre d’abord au niveau local puis au niveau régional, en passant par le niveau régional, précisant à cet égard que les ministères ne proposeront plus de projets au niveau local, comme c’était le cas auparavant.

Il a, par ailleurs, ajouté que chaque ministère, dans le cadre des orientations du nouveau plan, fournira un rapport sur les politiques publiques, étant donné que chaque ministère dispose d’études prospectives et de politiques publiques approuvées, et que les ministères proposeront quelques grands projets uniquement dans le cadre du plan.

Et d’ajouter qu’à cette phase, commence l’opération de synthèse entre les rapports locaux, régionaux et des districts, ainsi que les politiques publiques issues des ministères , ce qui permettra d’identifier les grands thèmes du plan de développement et d’élaborer un draft de projet d’un document complémentaire.