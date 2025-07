Les travaux réalisation de nombreux projets à caractère public dans le gouvernorat de Gabès avancent à un rythme soutenu.

Parmi ces projets, la construction de l’hôpital local à Nouvelle Matmata, moyennant une enveloppe de 17 millions de dinars, ainsi que le réaménagement de l’Hôpital Universitaire de Gabès, travaux repris en janvier dernier après une période d’interruption depuis 2019, a indiqué à l’Agence TAP une source de la direction régionale de l’équipement.

Il s’agit également de la réhabilitation du restaurant universitaire Omar ibn Al-Khattab (5,2 millions de dinars) et l’extension du siège de l’Université de Gabès (1,9 million de dinars).

Autres travaux concernent notamment le siège du Commissariat régional de la Femme et la Famille (3,3 millions de dinars), l’espace pilote pour familles à Metouia (2,7 millions de dinars) et le Centre de campement et de loisirs à Zarat (4 millions de dinars).

Selon la même source, la région connait également des travaux de construction d’une salle omnisports à El-Hamma (3 millions de dinars), d’un centre de médecine du sport (1,5 million de dinars), d’un service d’hémodialyse à l’hôpital local de Oudhref (1 million de dinars), en plus de l’aménagement de nouveaux établissements universitaires pour un coût total d’environ 40 millions de dinars et du nouveau siège de la recette des finances (11 millions de dinars).