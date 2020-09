L’Institut national du patrimoine (INP) vient de lancer un appel à candidatures auprès des responsables des sites archéologiques et des ensembles historiques et traditionnels pour soumettre leur dossier de présélection à la huitième édition de la formation internationale 2021 “Construire ensemble l’avenir des sites patrimoniaux : élaborer et mettre en œuvre une gestion durable”.

Pour cet appel à participation, l’INP informe qu’il compte appuyer la candidature de deux gestionnaires.

Prévue du 31 mai au 11 juin 2021, la formation internationale sera organisée par le réseau des grands sites de Formation dans le cadre du Pôle international francophone de formation et d’échanges des gestionnaires de sites patrimoniaux en partenariat avec l’Unesco.

Cette formation a pour principal objectif de faire évoluer le regard des gestionnaires sur les projets qu’ils portent pour leurs sites patrimoniaux, en prenant en compte l’intégralité des enjeux rencontrés. En mettant l’accent sur le rôle du gestionnaire en tant qu’animateur d’une démarche territoriale, elle privilégie l’échange d’expériences entre les responsables des sites patrimoniaux.

Au programme de cette formation figurent les thèmes suivants: valeurs et identité d’un site, gestion intégrée, gouvernance, médiation et concertation, tourisme durable, liens avec les populations.

La formation se réfère aux principes fondamentaux de la convention énoncés par la convention sur la protection du patrimoine mondial culturel et naturel de 1972 et aux objectifs du développement durable (agenda 2030).