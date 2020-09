Lundi 28 septembre 2020, le temps sera partiellement nuageux sur la plupart des régions et les nuages seront plus épais sur l’extrême Nord, accompagnés de pluies éparses.

Le vent soufflera de secteur Ouest près des côtes Nord et sera faible à modéré dans les autres régions.

La mer sera très agitée pour ce qui est des côtes Nord et agitée le long du reste du littoral.

Les températures seront à nouveau en légère baisse au Nord et sur les hauteurs pour se situer entre 22 et 27 degrés. Elles seront stables dans le reste des régions, oscillant entre 27 et 32 degrés, atteignant localement 34 degrés au Sud.