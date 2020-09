La zone touristique de Tabarka/Ain Draham (Jendouba) célébrera, le 27 septembre 2020, la Journée mondiale du tourisme 2020, organisée cette année sur le thème ” Tourisme et développement rural “.

Cette édition 2020 mettra en avant le rôle du tourisme pour offrir des débouchés en dehors des grandes villes.

La manifestation fera aussi valoir le rôle du tourisme pour préserver le patrimoine culturel et naturel dans le monde, selon l’Organisation mondiale du tourisme (OMT).

L’organisation onusienne indique que la célébration de cette Journée “à un moment critique, cette année, sachant que les pays, partout dans le monde, comptent sur le tourisme pour être un moteur de la reprise, notamment en milieu rural où le tourisme est un important pourvoyeur d’emplois et un pilier de l’économie”.

“Partout dans le monde, le tourisme donne aux populations rurales les moyens de se prendre en charge, en fournissant des emplois et des débouchés, tout particulièrement pour les femmes et les jeunes”, a déclaré le secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, qui ajoute que ce secteur permet aussi aux populations rurales de maintenir leur patrimoine culturel et les traditions qui leur sont propres et il est vital pour la sauvegarde de l’habitat et des espèces en péril.

” Cette Journée mondiale du tourisme est une chance à saisir de donner acte du rôle du tourisme en dehors des grandes villes et de sa capacité à contribuer à un meilleur avenir pour tous “, conclut Pololikashvili.

Tabarka/Ain Draham, un potentiel naturel et culturel diversifié en attente d’une valorisation durable

La Tunisie célèbre cette journée à travers la destination écotouristique de Tabarka/Ain Draham, naturellement riche avec la mer, les forêts, les sites archéologiques, les réserves naturelles et les sources chaudes, permettant ainsi au secteur du tourisme de participer à la reprise économique.

La région compte 24 unités d’hébergement d’une capacité totale de 4307 lits, 9 restaurants classés, 11 agences de voyages, un terrain de Golfe qui s’étend sur 110 hectares, soit le plus prestigieux au niveau national et qui répond aussi aux standards internationaux, a déclaré le directeur régional du tourisme de Tabarka et Ain Draham, Aissa Marouani.

Il s’agit également d’un port de plaisance, trois centres de plongée sous-marine, deux centres équestres, trois stations de thalasso thérapie, des circuits montagneux, deux centres spécialisés dans la chasse au sanglier, 3 festivals internationaux et 4 centres sportifs à caractère international.

Le secteur sera consolidé dans la région avec un certain nombre de projets, actuellement en cours d’achèvement, dont la réalisation d’un hôtel 3 étoiles d’une capacité maximale de 100 lits avec une station de thalasso thérapie à Beni Mtir, deux complexes résidentiels et trois maisons d’hôtes, selon Marouani.

Tabarka et Ain Draham ont connu, au cours de cette saison touristique, une dynamique avec un taux de remplissage de 50% de la plupart des unités hôtelières. La saison touristique à Tabarka se poursuit après la haute saison avec l’exploitation de divers produits touristiques à haute valeur ajoutée pour améliorer le rendement et d’assurer la pérennité du secteur.