La réutilisation des eaux usées sera au cœur d’un workshop prévu le 22 septembre 2020 par le Centre international des technologies de l’environnement de Tunis (CITET) et le Centre des recherches et des technologies des eaux (CERTE).

Axé sur la thématique “Changer le paradigme de la réutilisation des eaux usées”, cet atelier s’inscrit dans le cadre du projet Aquacycle intitulé “vers un traitement et une réutilisation durables des eaux usées dans la région méditerranéenne”.

Il s’agit d’un projet lancé à Thessalonique (en Grèce) le 30 septembre 2019, qui regroupe 11 partenaires de 8 pays de la région méditerranéenne, dont 4 sont des partenaires associés. Ces pays sont la Grèce (Chef de file de ce projet), le Liban, la Malte, l’Espagne, la Tunisie, l’Algérie, la France et le Maroc.

L’objectif ciblé est de promouvoir une écotechnologie innovante de traitement des eaux usées, combinant trois étapes de traitement: la digestion anaérobie, le traitement biologique à base des plantes et le traitement solaire. Cette écotechnologie vise l’amélioration de la qualité des eaux usées (urbaines) traitées à un coût d’exploitation relativement faible et à des avantages environnementaux significatifs.

La nouvelle technologie sera testée dans trois pays, le Liban, l’Espagne et la Tunisie et ce par l’installation de trois unités pilotes.

Le projet AQUACYCLE est financé et soutenu par l’Union européenne dans le cadre du programme ENI CBC de Bassin maritime Méditerranée.

Le workshop qui sera organisé en Tunisie est le premier d’une série d’ateliers qui seront organisés dans le pays avec les parties prenantes du projet AQUACYCLE.

Les participants seront invités à identifier les problèmes et défis liés à la réutilisation des eaux usées traitées ainsi que les solutions possibles pour les résoudre. L’atelier sera également une occasion pour discuter et collecter les recommandations et les attentes concernant les résultats envisagés du projet AQUACYCLE.

L’événement aura lieu dans les locaux du Groupement de Développement Agricole (GDA) Sidi Amor à Borj Touil (Ariana). Le lieu permettra aux participants de visiter également les jardins éducatifs et thématiques entretenus par le GDA de Sidi Amor.

Un ensemble d’acteurs tunisiens, représentant à la fois des organismes publics et privés concernés par l’utilisation des ressources en eau non conventionnelles, des opérateurs des stations de traitement des eaux usées ainsi que la communauté de la recherche scientifique ont été invités à joindre cet événement.