Manouba  : Un nouveau complexe de traitement des eaux de surface

L’accord relatif au projet de réalisation d’un complexe de traitement des eaux de surface de Béjaoua, une commune du gouvernorat de Manouba, situé au nord-ouest de la capitale Tunis, a été signé, lundi, entre la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) et la société indienne VA Tech Wabag, ayant remporté l’appel d’offres relatif au projet.

Cet accord, qui a été signé au siège de la SONEDE, concerne la conception, la fourniture, la construction et la mise en service d’une station d’eau potable à Béjaoua. La station, dont le coût s’élève à 190 millions de dinars s’inscrit dans le cadre du programme de sécurisation et de renforcement de l’alimentation en eau potable pour le grand Tunis et le port financier de Hessyene.

Le complexe de traitement des eaux de surface de Béjaoua d’une capacité nominale de 4 m3/s et pouvant atteindre une capacité de 5 m3/s, sera réalisé en cofinancement entre la Banque Européenne d’Investissement (BEI) et l’Agence Française de Développement (AFD).

VA Tech Wabag est une société indienne, spécialisée dans le dessalement et le traitement de l’eau pour les municipalités et les industries. L’entreprise est basée à Chennai, dans l’État du Tamil Nadu en Inde.