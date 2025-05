La ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Fatma Thabet Chiboub, a déclaré vendredi à Monastir que la consommation nationale de l’eau dans le secteur industriel, dans ses différents domaines, ne dépasse pas 2%, signalant que le secteur textile-habillement a réalisé d’importants investissements pour traiter les eaux usées.

Lors de l’ouverture de la conférence nationale sur “Le secteur textile et la gestion permanente des ressources hydrauliques”, Chiboub a appelé tous les acteurs économiques à adopter une approche scientifique pour sensibiliser à la rationalisation de la consommation et à la revalorisation de l’eau usée, ce qui est de nature à assurer la transition vers une industrie textile plus durable et un développement industriel écologiquement équilibré.

Dans le même contexte, la ministre a souligné la nécessité de prendre un certain nombre de mesures, notamment d’améliorer encore l’efficacité du système de production et de promouvoir des pratiques de production propres.

Le secteur textile-habillement est l’un des piliers de l’économie nationale par sa contribution à la réalisation d’équilibres économiques et sociaux, et son rôle dans la régulation de la balance commerciale, le développement des exportations et la mobilisation des investissements étrangers directs, a ajouté la ministre.

L’industrie textile- habillement représente 30% des emplois dans le secteur industriel, avec plus de 150 mille emplois, et regroupe 1 400 entreprises industrielles, soit 31% du total des entreprises industrielles, dont 200 entreprises intégrées à l’échelle mondiale, en plus de sa contribution de 15% du total des exportations industrielles nationales. La valeur de ses exportations atteint environ 3 milliards de dinars au cours des quatre premiers mois de 2025, selon les données du ministère de l’Industrie.

Les participants à la conférence ont présenté des exposés axés notamment sur la situation actuelle du secteur textile, la méthode de valoriser l’utilisation de l’eau dans les domaines connexes de l’industrie et du lavage, en plus des résultats de recherches scientifiques sur les technologies disponibles dans les centres de recherche tunisiens, et les méthodes modernes d’économie de l’eau permettant le recyclage de l’eau usée.