Les autorités tunisiennes ont lancé une nouvelle offensive contre les pratiques illégales d’irrigation avec des eaux usées dans la région de Bizerte. Le gouverneur, Samir Abdellaoui, a annoncé que des contrôles renforcés avaient permis de mettre au jour de nombreux cas d’agriculteurs utilisant des eaux usées pour irriguer leurs cultures.

Ces pratiques, non seulement illégales, mais également dangereuses pour la santé publique et l’environnement, ont conduit à la saisie de pompes et d’équipements. Le gouverneur a qualifié ces actes de “crime contre la Tunisie et sa sécurité alimentaire”.

Il est important de rappeler que l’utilisation d’eaux usées non traitées pour l’irrigation contamine les sols, les cultures et les nappes phréatiques, mettant en danger la santé des consommateurs.

Les équipes de contrôle continuent leur mission et procèdent à des prélèvements d’eau pour analyse. La loi tunisienne punit sévèrement ces infractions, et les contrevenants s’exposent à des sanctions pénales et financières.