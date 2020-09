Le ministre des Affaires locales et de l’Environnement, Mustapha Laroui, s’est rendu, jeudi 10 courant, au Centre de formation et d’appui à la décentralisation (CFAD), où il a pris connaissance des activités dudit centre, de son rôle dans le développement des capacités des ressources humaines, relevant des collectivités locales, et dans l’appui au processus de la décentralisation à travers la formation, la sensibilisation et l’accompagnement sur le terrain, ainsi que l’apprentissage électronique à distance.

Laroui s’est enquis des programmes des deux dernières sessions de formation organisées par le centre, indique le département des Affaires locales dans un communiqué.

La première session de formation a été axée sur les techniques d’inventaire et de gestion des biens mobiliers en faveur des cadres des municipalités de l’Ariana, de la Soukra et de Raoued, alors que la deuxième session a porté sur la question de la gestion financière des institutions publiques pour le compte des cadres et des fonctionnaires du CFAD.

Il a également été attentif aux préoccupations des cadres du CAFD et à leur perception quant à la manière de développer le rendement de cette institution, appelant à cet effet à augmenter le taux d’encadrement dans toutes les municipalités.