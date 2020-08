Le projet ” Innov’i -EU4 Innovation ” lance un nouvel appel aux innovateurs pour présenter leurs projets dans le cadre du fonds d’accompagnement de l’entrepreneuriat innovant “Tech Tunisia”, lequel est doté d’une enveloppe totale de 1 million d’euros (soit plus de 3 millions de dinars).

Financé par l’Union européenne et mis en œuvre par Expertise France, ce projet d’appui au renforcement de l’écosystème de l’entrepreneuriat et de l’innovation en Tunisie, vise à accompagner le renforcement, la structuration et la pérennisation de l’écosystème de l’innovation et de l’entrepreneuriat en Tunisie et à améliorer l’offre de services pour les startups et les entrepreneurs à travers le soutien des structures d’accompagnement dans les domaines de l’entrepreneuriat et de l’innovation.

En effet, le projet ” Innov’i -EU4 Innovation ” propose des subventions comprises entre 75 mille euros (soit l’équivalent de 242 mille dinars) et 150 mille euros (soit l’équivalent de 484 mille dinars) pour des actions d’une durée de 12 à 18 mois.

Les projets recherchés doivent viser le renforcement des actions et programmes d’accompagnement pour le développement et la montée en puissance des entreprises et des filières de la “tech” tunisienne et le renforcement des partenariats et des connexions entre les écosystèmes de l’entrepreneuriat innovant tunisiens et internationaux.

Cet appel concerne les organisations tunisiennes qui peuvent postuler en partenariat avec des codemandeurs tunisiens et étrangers (organisations non gouvernementales/associations, entreprises privées et entreprises publiques, établissements publics à caractère non administratif …)

A noter que le dernier délai de soumission des candidatures prévu pour le 27 septembre 2020 à minuit et une session d’information relative au présent appel à projets sera organisée à Tunis le 04 septembre 2020.

Les lignes directrices de cet appel à projets et les formulaires de candidature sont publiés et recevables en français. Et ce, sur le site web : www.innovi.tn