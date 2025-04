Le Forum international sur sur l’innovation et l’entrepreneuriat s’est ouvert, mercredi à Sfax, à l’initiative de l’Université de Sfax, en présence de chercheurs, d’industriels, de start-ups et de partenaires académiques français et allemands.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, le président de l’Université de Sfax, Ahmed Haj Kacem, a souligné que ce forum, qui se poursuivra sur deux jours (23 et 24 avril), constitue une plateforme internationale réunissant établissements académiques, centres de recherche et acteurs économiques.

L’évènement servira à mettre en lumière les expériences française et allemande en matière de gouvernance, de financement de la recherche et de partenariats avec l’environnement socio-économique.

Il a précisé que l’objectif principal du forum est d’enrichir les partenariats établis par l’Université de Sfax, en s’inspirant des expériences étrangères dans la création de start-ups, le financement des projets innovants, ainsi que la valorisation des résultats de la recherche au sein des laboratoires en partenariat avec les entreprises.

Il a fait remarquer que le forum vise avant tout les responsables de la recherche et les acteurs économiques et institutionnels, afin de renforcer les liens entre laboratoires et entreprises, avec des retombées attendues pour les étudiants en mastère et doctorat.

De son côté, le vice-président de l’Université de Sfax, Hassène Mnif, a souligné que le forum ambitionne de rapprocher la recherche universitaire de son environnement socio-économique, en favorisant des partenariats concrets pour valoriser une production scientifique reconnue.