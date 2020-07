C’est suffisamment rare pour être souligné: Hichem Mechichi est applaudi par le parti d’Abir Moussi, le PDL.

En effet, la présidente du Parti destourien libre (PDL), Abir Moussi, a salué la désignation par le président de la République de Hichem Mechichi, ministre de l’Intérieur dans le gouvernement d’Elyès Fakhfakh, pour la former le prochain gouvernement.

Dans une allocution prononcée lors d’un rassemblement de ses partisans, dans la soirée du dimanche 26 juillet 2020, devant l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Abir Moussi a dit: “nous accueillons favorablement la décision de charger Hichem Mechichi de la formation du prochain gouvernement et nous serons un soutien politique pour son gouvernement”. Waouuuuu! De mémoire de journaliste, on n’avait jamais entendu pareille déclaration venant de Moussi ou de son parti (mais c’est du pareil au même).

Cependant, ce soutien n’est et ne sera pas blanc seing à Mechichi de la part du PDL: “la position du PDL est claire : le mouvement Ennahdha ne doit pas faire partie du prochain gouvernement”, a averti le futur CDG. Et “le Parti destourien ne participera pas aux concertations relatives à la formation du gouvernement en cas de participation du mouvement Ennahdha”, a-t-elle insisté, soulignant que son parti soutient la formation d’un gouvernement composé de forces nationales, progressistes et modernistes.

Les priorités du prochain gouvernement devraient être, selon la présidente du PDL, d’effectuer des réformes financières, économiques et sociales, réduire l’endettement, gérer judicieusement les ressources financières du pays, instaurer la gouvernance dans les institutions et sauver les établissements publics de la faillite, notamment la compagnie aérienne Tunisair et les caisses sociales.

Appareil secret d’Ennahdha…

Sur un autre plan, Abir Moussi appelle, une nouvelle fois le chef de l’Etat, Kaïs Saïed, à ouvrir le dossier du “dispositif secret” du mouvement Ennahdha ainsi que les dossiers des assassinats politiques et du terrorisme.

Retrait de confiance au président de l’ARP

S’agissant de la séance du retrait de confiance au président de l’ARP, Rached Ghannouchi, Moussi a déclaré que “cette demande de retrait de confiance à celui-ci est très sollicitée”, précisant que le bloc parlementaire du PDL sera présent à la plénière “uniquement pour le vote du retrait de confiance”.

Fête de la République…

Par ailleurs, Moussi a condamné, dans son allocution prononcée devant ses partisans venus pour célébrer le 63e anniversaire de la fête de la République, “l’annulation des festivités relatives à cette fête dans les établissements officiels et au niveau local, régional et national”.

Pour elle, l’annulation des festivités pour cette occasion est une démarche délibérée d’omettre les symboles du mouvement national dont en premier lieu le leader Habib Bourguiba.