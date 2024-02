Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a rencontré vendredi soir, au siège de l’ambassade de Tunisie à Addis-Abeba, la capitale éthiopienne, nombre de compétences tunisiennes résidant à Addis-Abeba.

Prenant la parole, le chef du gouvernement s’est félicité du niveau des compétences tunisiennes établies à l’étranger, mettant en avant les incommensurables efforts déployés par l’Etat tunisien dans tous les domaines en vue de redorer l’image du pays et de ses institutions au service du peuple tunisien.

Selon un communiqué de la présidence du gouvernement publié, vendredi, le chef du gouvernement a appelé toutes les personnes présentes à participer au projet de la « Tunisie nouvelle » et être les ambassadeurs de leur pays dans les différentes manifestations internationales.

Dans le même contexte, il a souligné que la souveraineté de la Tunisie est une et indivisible et doit nécessairement primer sur toute autre considération, soulignant l’impératif que les tunisiens misent sur leurs propres ressources et potentialités afin de faire progresser le pays dans les divers domaines et secteurs

La réunion s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens de l’étranger, Nabil Ammar, et de l’ambassadeur de Tunisie en Ethiopie, Abdelhamid Gharbi.