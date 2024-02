L’organisation internationale pour les migrations (OIM) a lancé, en collaboration avec le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle la phase 2 du projet Mobi-TRE..Hachti bik pour la réalisation de projets communs entre les porteurs d’idées de projets en Tunisie et les tunisiens résidents à l’étranger (Allemagne, France, Cote d’ivoire, Arabie Saoudite) dans le but de sélectionner 30 projets dans les zones de développement régional.

Les promoteurs souhaitant obtenir des financements dans le cadre de ce projet doivent présenter leur candidatures avant le 29 février courant à minuit, sur la plateforme Moubader.tn.

Les propositions de projets doivent contribuer aux axes stratégiques de ce projet tout en assurant une approche inclusive et durable, a indiqué le responsable du projet à l’organisation internationale pour les migrations Boubaker Bouricha.

Il a souligné que ce projet fournira des financements pouvant atteindre 17 mille euros (environ 57,8 mille dinars) par projet sélectionné, outre un accompagnement durant 12 mois et des sessions de formation.

A noter que le projet Mobi-TRE qui a été financé par l’agence Italienne pour la coopération et le développement est réalisé en collaboration avec les partenaires institutionnels en Tunisie.