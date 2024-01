L’Organisations internationale pour les migrations (OIM) en Tunisie est ravie de vous informer d’une opportunité unique pour votre avenir entrepreneurial. Dans le cadre de la phase 2 du projet Mobi-TRE, l’OIM, en partenariat avec l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS) et en étroite collaboration avec les partenaires institutionnels en Tunisie, a lancé un Appel à Projets dédié à vous, les entrepreneurs tunisiens en Tunisie et les Tunisiens Résidant à l’Etranger (TRE) dans les pays spécifiés : Allemagne, Côte d’Ivoire, France, Italie et le Royaume d’Arabie Saoudite.

Qu’est-ce que Mobi-TRE offre ?

– Développement et support : L’Appel à Projets vise à soutenir des initiatives innovantes qui contribuent au développement économique de la Tunisie, tout en renforçant les liens entre la migration et le développement.

– Réseau et collaboration : C’est une chance de vous connecter avec d’autres entrepreneurs et investisseurs, d’élargir votre réseau, et de découvrir des opportunités de collaboration fructueuses.

En raison du succès des sessions et ateliers précédents, les participants sont conviés à se joindre à des sessions additionnelles dédiées à la présentation du projet « Mobi-TRE » Phase 2 et au lancement de l’Appel à Projets. Ces séances seront organisées avec les partenaires institutionnels en Tunisie :

– Ateliers : Deux ateliers (workshops) le 31 janvier 2024 et le 01 février 2024, de 8h30 à 12h45, dans deux zones de développement régional pour les jeunes entrepreneurs en Tunisie et les Tunisiens Résidant à l’Étranger (TRE) présents en Tunisie : la Maison des Jeunes de Skhira au gouvernorat de Sfax (31 janvier) et la Maison des Jeunes de Tozeur (01 février). Ces ateliers vous apprendront à préparer vos candidatures, en savoir plus sur les critères de sélection, rédiger votre plan d’affaires, et postuler sur la plateforme Hajti Bik. Ces workshops comprendront également une session interactive de questions – réponses et une séance B2B (Business to Business).

– Sessions d’information : Une session d’information en ligne le 31 janvier 2024, de 14h à 16h, pour les Tunisiens Résidant à l’Étranger (TRE). Cliquez ici pour accéder au lien de la session.

Comment participer ?

– Soumission de votre projet : Les candidatures sont ouvertes du 15 janvier au 29 février 2024. Ne manquez pas cette chance de présenter votre projet innovant en suivant le lien du formulaire d’inscription et les Termes de Référence (également consultables sur la plateforme Moubader.tn). Pour plus d’information, veuillez consulter les lignes directrices du projet.

Pourquoi participer ?

Impact et croissance : Votre projet a le potentiel de créer des emplois durables, de réduire la pauvreté et de contribuer au progrès économique de la Tunisie ? C’est votre chance de faire une différence réelle.

Visibilité et reconnaissance : Les projets sélectionnés bénéficieront d’une visibilité notable et du soutien de l’OIM et de l’équipe Projet, ce qui peut être un tremplin significatif pour votre initiative.

Pour plus d’informations et pour participer, vous pouvez consulter notre page facebook ou nous contacter via notre adresse mail mobitre@iom.int