La dernière fois où on a parlé de ce mégaprojet c’est à l’occasion du marathon budgétaire.

Interpellé par les députés sur ce sujet, le ministre tunisien des Transports Rabie Majidi, a révélé que le projet d’appel d’offres pour le port en eau profonde d’Enfidha, projet en stand bye depuis plus de 15 ans, n’a pas été approuvé par la Haute Instance de la commande publique.

Selon le ministre, le refus est expliqué par le « caractère inacceptable des conditions financières proposées». Suite à cet appel d’offres infructueux, la Tunisie aurait à prendre, selon le ministre, trois options, soit en soumettant une nouvelle demande. pour des appels d’offres, soit en trouvant un investisseur stratégique, soit en réinventant le projet.

Selon nos informations sur six entreprises en lice, les groupes Bouygues (France) et China Harbour Engineering Company Ltd (CHEC) étaient les plus favoris.

Situé à 100 kms de Tunis, à 40 kms de Sousse et à 170 kms de Sfax, le complexe du Port Enfidha, qui sera réalisé en partenariat public (60%) privé (40%), s’étend sur une superficie globale de 3.000 hectares dont 1.000 ha pour le seul port et le reste pour la zone économique et logistique avec une profondeur de 19 mètres. Il prévoit également un quai spécialisé dans le traitement des conteneurs dont la longueur est de 3.600 m, et un quai spécialisé pour les vrac avec une longueur de 1.400 m.

La capacité du port à la fin de la construction du projet sera de 5 millions de conteneurs EVP, et pour 4 millions de tonnes pour le trafic de vrac.

