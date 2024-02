Le nouveau gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), Fethi Zouhaier Nouri, a indiqué, vendredi, que «le but ultime serait de servir la patrie et de valoriser et renforcer les réalisations et acquis de la BCT».

S’exprimant lors d’une cérémonie officielle de passation de pouvoir avec le Gouverneur sortant, Marouane El Abassi, dont le mandat arrive à échéance, Nouri a insisté sur l’importance du travail et de la persévérance pour l’atteinte des objectifs.

«Je suis convaincu que grâce à votre expertise, à votre engagement et à votre patriotisme, nous parviendrons ensemble à surmonter tous les défis et à garantir notre réussite » a-t-il avancé, en s’adressant aux cadres de l’institut d’émission.

De son côté, Marouane El Abassi a indiqué que la BCT demeure une institution primordiale dans le paysage financier du pays et qui a été capable de relever les divers défis auxquels elle a dû faire face dans un contexte assez turbulent et a réussi à préserver la résilience de l’économie tunisienne.

Il a également fait savoir qu’il était extrêmement fier et ravi de la désignation de Fethi Zouhaier Nouri à la tête de la BCT dont la compétence n’est plus à démontrer.

« Je demeure confiant que M. NOURI réussira dans ses nouvelles missions pour préserver les acquis déjà réalisés et impulser le rôle joué par cette grande maison d’Etat, comme se plaisait à la surnommer feu Hédi Nouira», a-t-il ajouté.