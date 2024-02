Fethi Zouhair Nouri qui a prêté, jeudi, serment devant le président de la République Kais Saïed, en tant que nouveau gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), succède, ainsi, à Marouane El Abassi en poste depuis le 16 février 2018.

Né le 7 novembre 1955, Fethi Zouhair Nouri est titulaire d’un diplôme en sciences économiques, spécialité planification, de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis (FSEGT) en 1982.

Il est également détenteur d’un Master en finances et en économie industrielle délivré de l’Université Paris 13 et d’un Master en économie d’énergie de l’Université Paris 2 obtenu à l’Institut français du pétrole.

En 1987, il décroche un doctorat d’Etat en sciences économiques, spécialité économie d’énergie.

En 2006, il devient maître de conférences en sciences économiques.

Fethi Zouhair Nouri a occupé aussi le poste de conseiller auprès de l’UTICA. Il a également été membre du Conseil économique et social pour trois mandats (1994-2000), (2006-2011) et (2012-2014).

De 2012 à 2014, il a été membre du Conseil des analyses économiques relevant de la Présidence du gouvernement (premier mandat) et assuré la même mission pour un deuxième mandat, de 2014 à 2017.

Il a occupé, en 2015, le poste de conseiller économique auprès du Conseil du Marché financier (CMF) et a été membre du comité du marché financier au sein de la BCT.

Le nouveau gouverneur de la BCT, Fethi Zouhair Nouri, a mené plusieurs recherches et études sur des thématiques économiques diverses, dont “les subventions des hydrocarbures: le mal et les remèdes”, “la Politique de Maitrise de l’Energie des pays du Maghreb”, “La politique énergétique des pays du Maghreb”, “la tarification énergétique en Tunisie, vers la vérité des prix”, “la fiscalité pétrolière, au secours des gisements marginaux” et “Analyse de l’évolution de la spécialisation à l’échange des pays de l’OPEP.