Le Magazine l’Economiste Maghrébin vient de publier son traditionnel classement annuel des entreprises tunisiennes. Dans l’édition 2024, les entreprises sont classées par secteur et selon leurs chiffres d’affaires en 2022 et en 2021, en Milliards de dinars (Mds) et en millions de dinars (MDT).

Il s’agit des groupes, banques, assurances, export, entreprises , export, leasing, concessionnaires automobiles, industrie agroalimentaire…

Point d’orgue de ce classement, la croissance soutenue du secteur des assurance à la faveur de la forte croissance de la branche assurance-Vie. Ce classement fait apparaître également la montée en puissance du secteur du leasing en raison des difficultés rencontrées par les entreprises pour accéder au crédit bancaire.

En voici le Top 5 dans chaque catégorie.

Groupes :

Poulina (industrie agro-alimentaire (IAA) : 4,885 Mds de TND en 2022,

Groupe Elloumi (industrie lectrique et electronique (IEE) : 4,1 Mds de TND

Tunisie Telécom : 3Mds TND

Le groupe Bayahi IAA-distribution-finance (2,2 Mds de TND)

Le groupe UTIC industrie services : 2,1Mds TND

Entreprises publiques

Société tunisienne des industries de raffinage (STIR) : 6,2 MdS de TND

STEG : 5,8 Mds de TND,

Groupe Chimique de Tunisie (CGT) : 3,4 Mds en 2021

Entreprises tunisienne des activités pétrolières (ETAP) : 3,2 Mds de TND en 2022

Agil Energies (ex SNDP) : 2, 7 Mds e TND

Banques :

BIAT : 1,9 Md de TND

BNA : 1,8Md de TND

STB : 1,3Md TND

BH : 1,189 Md TND,

Amen Bank : 984,8 MD TND

Assurances :

Société tunisienne d’assurance et de réassurance (STAR) : 386,271 MD TND,

Groupe Maghrébia

Assurance Comar

Astrée : 236,035 MDTND,

GAT – Assurance : 234, 477 MD TND

Leasing

Tunisie leasing factoring : 116MD TND

: 116MD TND Arab TunisianLease (ATL) : 77 Md TND

Compagnie internationale de leasing (CIL ): 75 MD T ND

Hannibal Lease : 72 MD TND

Attijari leasing : 63 MD TND

Leaders de l’export :

Le groupe Elloumi (3,9 Mds de TND

Leoni WiringsystemsTunisia (1,5 Md TN

One tech group :914 Md TND

TTS : 639 Md TND

Groupe Poulina : 487 Md TND

Entreprises exportatrices étrangères

Mic group (Groupe Wicmic, textile) : 381 Md TNd

Caveogroupe (industrie) : 194,168 Md TND

Demcointer (groupe textile alluminium) : 181,709 MD TND

SumiriKo Automative Hose Tunisie (industrie) : 163,988 MD TND

Eurcycles (industrie ) : 162, 915 MD TND

Concessionnaires automobiles

Ennakl automobiles

City Cars

Alpha Hyundai Motor

BSB Toyota 304,090 MD TND

Société le Moteur (groupe Mabrouk) :160 MD TND

Industrie agro alimentaire