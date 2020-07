L’Assemblée générale ordinaire (AGO) de la Banque Tuniso-Libyenne (BTL) s’est tenue le 09 juillet 2020 par visioconférence au siège social de la banque, conformément aux recommandations du CMF vue les circonstances sanitaires actuelles, sous l’égide des membres du Conseil d’administration et du directeur général, Zouhair Ouakaa.

Les membres du Conseil ont débuté la séance par un message de remerciement pour l’effort fourni et le travail acharné par les employés de la BTL.

L’Assemblée s’est poursuivie par la mise en revue des principales réalisations au titre de l’exercice 2019, conformément aux premiers points de l’ordre du jour.

D’autre part, les actionnaires ont approuvé à l’unanimité les résolutions proposées par le Conseil d’Administration notamment :

l’approbation du rapport d’activité;

l’approbation des états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2019;

quitus aux administrateurs;

affectation des résultats;

nomination de nouveaux membres au sein de l’Assemblée.

Concernant l’activité de la banque, rappelons qu’au terme de l’année 2019, la BTL a réalisé un Produit Net Bancaire (PNB) de 30,6 millions de dinars, contre 21,6 millions en 2018, soit une progression de 9 millions de dinars (+41,8%).

En dépit d’une hausse des agios réservés de 9,2 millions de dinars (traduisant ainsi la qualité du portefeuille sur les anciens crédits accordés avant 2011), d’un investissement de 4 millions de dinars relatif à l’élargissement du réseau et l’implémentation d’une nouvelle solution informatique de renommée internationale (sans compter les charges annuelles d’amortissement de 4 millions de dinars), et d’un rendement faible des crédits estimé à 7,21% contre un coût des ressources de 7,74%, la banque a vu sa marge d’intérêts passer de 3,6 millions de dinars en 2018 à 4,4 millions à fin décembre 2019.

Quant aux commissions nettes, elles se sont élevées à 23 millions de dinars, contre 14,6 millions en 2018, soit une hausse de 8,4 millions de dinars (+58%), grâce notamment à l’effort fourni par la Direction générale visant le renforcement du positionnement de la BTL sur le marché libyen.

A cet effet, le taux de couverture des charges de personnel par les commissions est passé de 88,5% en 2018 à 123,2% en 2019 et ce, malgré l’augmentation annuelle sectorielle des salaires effectuée en 2019.

Le résultat opérationnel avant provisions et amortissements (EBITDA) ressort ainsi positif de 2,6 millions de dinars, contre un EBITDA négatif de 3 millions en 2018.

La facture du coût du risque vient plomber encore le résultat de la banque. Suite aux efforts de provisionnement consenti par la banque afin de couvrir chaque année les créances anciennes classées, les dotations aux provisions sont passées de 13,4 millions de dinars en 2018 à et 17,1 millions en 2019 portant ainsi le taux de couverture des créances classées par les provisions et agios réservés à 45%.

2019 a été une année de grand changement pour la BTL, en effet, elle s’est concentrée sur une nouvelle stratégie commerciale agressive en renforçant ses équipes de commerciaux. La BTL consolide également d’année en année sa transformation digitale pour faciliter au mieux le quotidien de ses clients et en mettant l’écoute du client au centre de la réflexion continue afin d’identifier le parcours qui correspond à chaque client.

Rappelons que la BTL a su faire face aux circonstances exceptionnelles du Covid-19 et agir rapidement en rassurant sur la bonne continuité de ses services et traitement des opérations à travers son PCA bien adapté et maîtrisé.

La BTL a témoigné de son fort engagement pour la lutte contre le COVID-19 en respectant au mieux les mesures sanitaires mises en place au sein de ses agences et en adoptant dès le début les solutions les plus adéquates pour ses clients afin d’alléger leur quotidien et de les soutenir au mieux durant cette période difficile avec des mesures de soutien apportées aux particuliers et les entreprises, la mise en place d’une cellule d’écoute en ligne et le renforcement de ses canaux digitaux afin de subvenir au mieux aux besoins de ses clients et de ses partenaires en toute sécurité.