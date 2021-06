La BTL a l’honneur de sponsoriser le premier forum économique pour la Lybie organisé par L’Association libyenne italienne pour le développement des affaires (ILBDA) sous le thème « Together we go further ».

L’événement se déroulera du 07 au 08 Juin 2021, à l’Hotel Laico Tunis et réunira des institutions, des municipalités, des organisations, des entreprises et des entrepreneurs d’Italie, de Libye et de Tunisie à la recherche d’alliances commerciales, financières et technologiques stratégiques.

Ce forum sera l’occasion d’ouvrir la voie à des partenariats commerciaux, financiers ou techniques entre des entités libyennes, italiennes et tunisiennes souhaitant s’impliquer dans des projets en Libye.

La BTL est fière de soutenir ce forum et se positionne comme le partenaire des entreprises souhaitant participer à la reconstruction de la Libye grâce à son fort savoir-faire acquis en matière de financement du commerce international et ses relations privilégiées avec les banques libyennes.

Créée en 1984 en tant que banque de développement, la BTL est devenue, à partir du 20 octobre 2005, une banque universelle, offrant ainsi tous les produits et services proposés par les banques commerciales tunisiennes, tout en capitalisant sur sa grande expérience acquise en matière de financement du commerce extérieur (en dinars tunisiens et en devises). La BTL se positionne aujourd’hui en tant que banque commerciale à dimension régionale, au service des opérateurs tunisiens aussi bien sur le marché local qu’à l’international.

Depuis sa création et contrairement aux autres banques de développement créées à cette époque, la BTL a été autorisée à financer le commerce extérieur. La banque a ainsi développé une grande expertise en matière d’accompagnement des exportateurs et des importateurs tunisiens en relation d’affaires avec la Libye, mais également avec le reste du monde. La banque offre une large gamme de produits et services pour accompagner le développement des entreprises à l’international (financement en devises pour les importations tunisiennes, financement export, ouverture lettres de crédit Back to Back, mobilisation des créances nées sur l’étranger…).