La BTL sponsorise la journée spéciale Tunisie Libye qui sera organisée et diffusée sur les ondes de Express Fm le 1èr avril de 7h à 19h.

Cette journée sera l’occasion pour comprendre les enjeux et les opportunités de nos relations avec la Libye et l’importance de reprendre notre partenariat historique ainsi que les outils pour redynamiser les échanges commerciaux entre les deux pays.

« Nous serons honorés de participer à cette journée spéciale Tunisie-Libye afin de mettre l’accent sur notre partenariat historique et impulser l’investissement et la coopération bilatérale, les relations tuniso-libyennes dans le domaine économique datent depuis toujours, toutefois, les échanges commerciaux ont connu ces dix dernières années une régression, suite à divers contraintes et évènements politiques et sécuritaires.

A noter que la Libye représente un marché de premier ordre, il a été et sera toujours le partenaire privilégié pour les opérateurs tunisiens », indique Zouhaier Ouakaa, DG de la Banque Tuniso-Libyenne

Rappelons que la BTL a sponsorisé également la troisième édition du Forum économique tuniso-libyen qui s’est tenue jeudi 11 mars 2021 à Sfax et qui était porteuse de vrais signes de reprise des relations et des échanges économiques entre la Tunisie et la Libye.

Abdelmagid Emhammed, DGA de la banque, a ajouté que «la BTL participe à la facilitation des échanges commerciaux entre les deux pays, en 2019, la BTL a atteint les 600 millions de dollars en terme de confirmation de crédits documentaires export ».

Créée en 1984 en tant que banque de développement, la BTL est devenue, à partir du 20 octobre 2005, une banque universelle, offrant ainsi tous les produits et services proposés par les banques commerciales tunisiennes, tout en capitalisant sur sa grande expérience acquise en matière de financement du commerce extérieur (en dinars tunisiens et en devises). La BTL se positionne aujourd’hui en tant que banque commerciale à dimension régionale, au service des opérateurs tunisiens aussi bien sur le marché local qu’à l’international.

Depuis sa création en 1984 et contrairement aux autres banques de développement créées à cette époque, la BTL a été autorisée à financer le commerce extérieur. La banque a ainsi développé une grande expertise en matière d’accompagnement des exportateurs et des importateurs tunisiens en relation d’affaires avec la Libye, mais également avec le reste du monde.