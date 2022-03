Dans le cadre de la conférence libyenne, tunisienne et algérienne « AFRO E-CO : Towards transition to a free & digital Economy in Africa », la BTL était présente en tant que sponsor de l’évènement, qui s’est tenu du 28 février au 02 mars 2022 à l’Hôtel Laico à Tunis et organisé par l’International Five Consulting, OutBox Team & National Planning Council.

La conférence a été une opportunité d’échange d’expertises et d’expériences, de partenariat entre les secteurs publics et privés dans les pays africains pour consolider plusieurs objectifs escomptés en particulier, incarner et développer des relations de coopération conjointes et durables afin de favoriser l’investissement dans l’économie libre et numérique.

A travers sa participation fructueuse à cet évènement, la BTL a contribué à l’enrichissement de son offre au sein du tissu économique et financier en Afrique, ainsi qu’à la consolidation des relations avec ses confrères africains.

Créée en 1984 en tant que banque de développement, la BTL est devenue, à partir du 20 octobre 2005, une banque universelle, offrant ainsi tous les produits et services proposés par les banques commerciales tunisiennes, tout en capitalisant sur sa grande expérience acquise en matière de financement du commerce extérieur (en dinars tunisiens et en devises).

La BTL se positionne aujourd’hui en tant que banque commerciale à dimension régionale, au service des opérateurs tunisiens aussi bien sur le marché local qu’à l’international.