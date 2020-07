Le contrôle sanitaire sera renforcé dans les ports et aéroports ainsi qu’au niveau des frontières terrestres dans le cadre de la prévention de la propagation du Coronavirus en Tunisie après l’enregistrement d’un certains nombre de contaminations locales et importées, a fait savoir la directrice générale de l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes, Nissaf Ben Alaya.

Dans une déclaration à l’issue de la réunion du comité scientifique permanent de lutte contre le Covid-19, qui a repris ses travaux, mardi au palais du gouvernement, sous la présidence du chef du gouvernement chargé de la gestion des affaires courantes, Elyès Fakhakh, Ben Alaya a appelé à la nécessité de respecter les protocoles sanitaires, les règles d’hygiène et la distanciation physique.

De son côté, le directeur général de la santé, Taher Gargah, a indiqué, selon un communiqué de la présidence du gouvernement, que la stratégie proposée au cours de la prochaine période repose, d’une part, sur une vigilance constante en prenant toutes les précautions sanitaires nécessaires et d’autre part, sur la coexistence avec le virus, mettant l’accent sur la nécessité de détecter les cas importés et de les isoler pour éviter une nouvelle propagation du Covid-19.

Le chef du gouvernement, Elyès Fakhakh a souligné, au début de la réunion, la nécessité de conforter la réussite de la Tunisie dans la lutte contre la pandémie en contrôlant la propagation du virus et en réduisant ses répercussions sanitaires, sociales et économiques.

Il a appelé à la poursuite de la méthodologie de suivi et d’évaluation et à l’adoption d’une politique anticipative face à cette pandémie, tout en veillant au strict respect des mesures préventives.