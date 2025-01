Le président américain Donald Trump a signé lundi un décret visant à retirer les États-Unis de l’OMS, un organisme qu’il avait par le passé vivement critiqué pour sa gestion de la pandémie de COVID-19.

À peine intronisé, le président américain Donald Trump a paraphé lundi 20 janvier un décret visant à retirer les États-Unis de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

“L’OMS nous a escroqués”, a accusé le républicain en signant ce décret, quelques heures seulement après avoir été investi, justifiant ce retrait par l’écart des contributions financières américaines et chinoises.

“Nous avons versé 500 millions de dollars à l’Organisation mondiale de la santé lorsque j’étais ici et j’y ai mis fin. Ils voulaient tellement que nous revenions. Nous verrons ce qui se passera”, a déclaré M. Trump. “C’est assez triste, cependant, pensez-y. La Chine paie 39 millions et nous 500 millions, et la Chine est un pays plus grand”.