La Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax vient de lancer un appel à candidatures national, pour soutenir le développement de l’entrepreneuriat chez les jeunes tunisiens.

L’objectif général de cet appel, est d’identifier et sélectionner 25 candidats jeunes entrepreneurs ayant une idée innovante de projet, à finaliser et à développer, dans différents secteurs à l’instar du tourisme, de la digitalisation, des services et de l’agroalimentaire.

Les candidats souhaitant participer à cet appel devront soumettre leurs candidatures avant le 15 août prochain, précise la chambre de Commerce et d’industrie de Sfax sur son site web.

Cet appel s’inscrit dans le cadre du projet Système de soutien Med microfinance pour les start-ups ” MEDSt@rts “, financé par l’Union Européenne.MEDSt@rts vise essentiellement, à promouvoir l’accès au crédit pour des porteurs de projets habituellement “non Bancables” et soutenir la création de nouvelles opportunités économiques et professionnelles capables de contribuer à l’inclusion sociale et à la lutte contre le chômage des personnes économiquement fragiles (jeunes, femmes, handicapés et chômeurs).

Les jeunes entrepreneurs sélectionnés suivront un parcours entrepreneurial de formation d’accompagnement, dans le but final d’obtenir un soutien financier pour la concrétisation de leur idée de projet.Ce projet aura des retombées économiques et sociales importantes, contribuant à la création d’un environnement favorable à l’entrepreneuriat, à l’innovation et à l’emploi, indique la même source.