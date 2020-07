La coopération entre le ministère des Affaires étrangères et l’institution parlementaire et les moyens de la développer ont été au centre d’une réunion jeudi entre le ministre des Affaires étrangère Noureddine Erray et des membres de la commission parlementaire des droits, des libertés et des relations extérieures.

La politique étrangère figurait également à l’ordre du jour de cette réunion.

Cité dans un communiqué du département des Affaires étrangères, le ministre a souligné la nécessité de la coordination entre les différentes structures de l’Etat pour préserver les intérêts supérieurs de la patrie, réaffirmant la disposition de son département à faciliter la mission des députés concernées par cette question.

Le ministre a jugé ” indispensable ” d’élargir la concertation entre les différents départements ministériels et les institutions nationales pour engager une réforme de l’action diplomatique au service du rayonnement de la Tunisie au double plan, national et international.

” La diplomatie est vecteur d’influence et de rayonnement “, a-t-il insisté.

Au cours de cette rencontre, les députés se sont interrogés sur la position officielle de la Tunisie envers plusieurs dossiers régionaux et internationaux ainsi que sur le plan d’action du département des Affaires étrangères pour la prochaine période.