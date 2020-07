«On a voulu rapprocher la finance de la culture. Nous avons des richesses naturelles et archéologiques qui ne sont malheureusement pas connues dans notre pays et même à l’international. La STB compte assumer son rôle de banque citoyenne et soutenir la transformation numérique du secteur touristique dans son ensemble y compris le tourisme médical», a déclaré Lotfi Debbabi, DG de la Société tunisienne de banque (STB).

Il a aussi appelé les opérateurs du secteur touristique à prendre du recul pour évaluer leurs stratégies promotionnelles, la qualité de leurs produits et leur mise en valeur. C’était lors du cocktail de lancement de “Néo by STB” sur la transformation numérique du tourisme.

M. Debbabi a appelé à investir dans la continuité et à faire tout pour ne plus avoir à vivre les crises devenues désormais cycliques. La manifestation a organisée en grandes pompes au Palais Ennejma Ezzahara.

Karim Ahres, CEO et fondateur de Netcom Tunisie, a travaillé avec la STB sur la mise en relation des start-up opérant dans le numérique avec les clients de la STB travaillant dans le secteur touristique.

«J’ai essayé d’aider l’Etat tunisien dans la mise en œuvre d’un programme pour le lancement des stratégies économiques 4.0. Aujourd’hui il faut des banques 4.0 pour servir les clients et les accompagner dans la transformation numérique », assure M. Ahres.

A.B.A