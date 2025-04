Une convention tripartite a été signée, mardi, entre la Société Tunisienne de Banque (STB Bank), la Tunisian Foreign Bank (TFBank), et l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ).

L’accord vise à vulgariser davantage l’accès aux services financiers innovants permettant aux populations et groupes cibles une plus grande facilité d’utilisation des moyens de paiement, automatisés et sécurisés, indique la STB dans un communiqué.

Il s’intègre dans le cadre du projet « Promotion de l’inclusion financière et socio-économique en Tunisie” (IFSE), qui inclut la composante EDMEJ-GIZ (inclusion) 2024-2028.

EDMEJ-GIZ est cofinancé par l’Union européenne en Tunisie et le ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ).

