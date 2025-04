Le rapport général des commissaires aux comptes de la Société Tunisienne de Banque( STB) revèle que les garanties reçues sur les crédits, dont la valeur est estimée à 3016 millions de dinars(MD), reste insuffisante alors que le total bilan de la banque s’élève à 14,9 milliards de dinars, au 31 décembre 2024.

Le même rapport publié, vendredi 18 avril 2025, indique que la Banque ne dispose pas d’une base de données fiable sur les garanties admises par la BCT en couverture des engagements des clients au 31 décembre 2024.

Et de préciser que la quasi-totalité des garanties réelles (hypothécaires) reçues des clients en couverture de leurs engagements n’est pas prise en compte au niveau de l’état des engagements hors bilan. Ces garanties déclarées à la BCT sont estimées à 2 381, 9 MD.

Pour l’exercice comptable 2024, les états financiers de la banque montrent un résultat net d’une valeur de 82,5 MD alors que le PNB a régressé, à fin décembre 2024, de 5,2%, soit l’équivalent de 35,3 MD par rapport à fin décembre 2023.

Cette baisse est expliquée par la diminution des produits d’exploitation bancaire de 39,9 MD (soit 2,8%) pour se situer à 1408 MD, à fin 2024.

En contrepartie, les charges d’exploitation bancaire se sont situées à 758,3 millions de dinars (MD), au 31 décembre 2024. Les indicateurs financiers de la banque ont également fait ressortir une régression remarquable de l’activité de crédits. Ainsi, les crédits nets accordés aux clients ont enregistré une baisse de 7,1%, et de 742,2 MD en valeur, pour s’établir à 9772,5 MD, à la fin de l’exercice contre 10514,7 MD un an auparavant.

Les ressources de crédits ont subi une baisse de 11,9%, soit l’équivalent de 80 MD, durant la même période, pour atteindre 590,8 MD, alors que les dépôts de la clientèle ont augmenté de 12%, entre les années 2023 et 2024, soit l’équivalent de 1222,7 MD, pour atteindre un total de 11400,1, au 31 décembre 2024.

Le rapport des commissaires aux comptes de la STB au titre de l’année 2024 a montré que la banque a fait l’objet, à la fin de l’exercice 2023, d’une vérification fiscale approfondie couvrant la période 2019-2020 au titre des différents impôts auxquels elle est soumise. Une notification des résultats de la vérification fiscale a fait ressortir un redressement total pour un montant de 61, 9 MD, dont 31,5 MD.

Suite à l’opposition de la banque, un procès verbal de conciliation a été signé en date du 19 juin 2024 avec l’administration fiscale à la suite duquel la banque a payé 23,4 MD et a bénéficié de l’élimination des pénalités de retard dans le cadre de l’amnistie fiscale. Le Conseil d’administration de la STB tenu récemment a décidé de convoquer une Assemblée générale ordinaire en date du 30 avril 2025 et de proposer la non distribution des dividendes.

La Société Tunisienne de Banque (STB) a été créée en 1957 sous forme de société anonyme. Son capital social qui s’élève à 776,9MD, est détenu conjointement par l’Etat et des établissements publics, à hauteur de 83,3%.