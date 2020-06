Le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Seniors annonce l’ouverture de l’appel à candidatures pour l’obtention du “prix national pour la meilleure initiative réalisant l’égalité et l’équivalence des chances entre les femmes et les hommes ” et ce au titre de l’année 2020.

Dans un communiqué rendu public, le ministère rappelle qu’en vertu du décret gouvernemental n° 2018-611 du 26 juillet 2018, ce prix national est attribué au profit des organismes et des personnes morales qui se sont distingués par des œuvres, programmes, projets ou plans de travail qui contribuent à la promotion de la femme et à la réalisation de la justice et de l’égalité avec l’homme dans l’accès aux postes à responsabilité, la prise de décision et l’intégration de l’approche genre.

Le prix national pour la meilleure initiative réalisant l’égalité et l’équivalence des chances entre les femmes et les hommes est attribué le 13 août de chaque année à l’occasion de la célébration de la fête nationale de la Femme.

Le prix consiste en une prime d’un montant de quinze mille dinars (15.000 d), précise la même source.

Le formulaire de candidature et celui de la fiche de projet sont disponibles au bureau d’ordre central du Ministère, sis au 2 rue d’Alger – 1001 Tunis, des commissariats régionaux des affaires de la femme et de la famille ou sur le site officiel du ministère : www.femmes.gov.tn.

Les critères d’évaluation des candidatures sont publiés sur le site du ministère.

Le dernier délai pour l’envoi des candidatures est fixé au 27 juillet 2020.