Junior Achievement (JA) Africa et le Groupe Ecobank annoncent leur nouveau partenariat intitulé “Miser sur la jeunesse Africaine“, avec une campagne qui exploitera la communauté en ligne de JA, comprenant plus d’un million de jeunes adeptes des réseaux sociaux répartis dans toute l’Afrique.

Il permettra d’éduquer et de mobiliser plus de 600 000 jeunes ayant des connaissances financières dans le cadre de l’initiative Junior Savers de Ecobank qui vise en partie à accroître l’inclusion financière des jeunes africains en utilisant les ressources mobiles/numériques de Ecobank.

L’objectif de la campagne en ligne est de donner aux titulaires de comptes Junior Savers potentiels et existants, les connaissances en littératie (Aptitude à lire, à comprendre et à utiliser l’information écrite dans la vie quotidienne) financière nécessaires pour comprendre et commencer à construire une culture de l’épargne dans le cadre de leurs habitudes financières personnelles.

La campagne cible les groupes de jeunes, les influenceurs en ligne et les communautés ayant des connaissances sur certains concepts financiers de base.

«Le Groupe Ecobank est déterminé à développer les compétences en littératie financière et en gestion des fonds chez les jeunes lors de leur transition vers une main-d’œuvre productive pour l’Afrique. Notre collaboration avec JA Africa nous permettra d’avoir un impact positif sur les jeunes citoyens qui sont notre investissement dans l’avenir du continent», a déclaré Nana Araba Abban, directrice groupe, Banque de Particuliers à Ecobank Transnational Incorporated.

La valeur pour les clients sera élargie pour inclure les concepts de littératie financière que sont : les revenus, la budgétisation, les dépenses et les opérations bancaires. La campagne amènera les participants à progresser graduellement à travers les quatre concepts. JA Africa lancera la campagne pour atteindre différents groupes de jeunes au Ghana, au Kenya, au Nigeria, en Côte d’Ivoire et au Sénégal par le biais de tous ses médias sur une période de trois ans.

S’exprimant sur le programme, Elizabeth Elango Bintliff, la PDG de JA Africa, souligne: « Ce partenariat avec le groupe Ecobank renforce l’engagement de JA Africa et du groupe bancaire en faveur de la littératie financière et de l’inclusion de tous les Africains, en particulier des jeunes. Nous croyons qu’il faut former une nouvelle génération de dirigeants avec les connaissances dont ils ont besoin pour naviguer dans leur avenir économique tout en leur donnant les outils facilitant leur réussite».

Les jeunes Africains de nos jours grandissent dans un nouveau monde financier où la technologie joue un rôle important dans leur vie…

Selon le rapport 2018 de la Banque mondiale, les jeunes Africains sont moins susceptibles d’avoir un compte bancaire que les adultes du continent. Simultanément, ils sont plus susceptibles d’avoir un téléphone portable, de communiquer avec leurs amis et de connaître les chaînes numériques. Les canaux technologiques actuels, en particulier les réseaux sociaux, permettent d’atteindre et d’engager les jeunes à grande échelle.

A propos de Junior Achievement Africa :

Junior Achievement Africa a pour mission de préparer l’avenir professionnel des jeunes en comblant le fossé de connaissances entre l’école et le monde du travail.

A travers des programmes axés sur l’éducation financière, la préparation pour l’entrée sur le marché du travail et les formations en entreprenariat réalisés en collaboration avec les écoles, centres de formation technique/professionnelle et les divers partenaires, JA Africa fait œuvre utile dans 15 pays et s’adresse à plus de 250 000 jeunes chaque année.

A propos de Ecobank Transnational Incorporated :

Ecobank Transnational Incorporated (‘ETI’) est la société mère du Groupe Ecobank, le premier groupe bancaire panafricain indépendant.

Le Groupe Ecobank emploie plus de 15 000 personnes au service d’environ 20 millions de clients dans les secteurs de la banque des particuliers, la banque commerciale et la banque de grande clientèle dans 33 pays Africains.

Le Groupe possède un agrément bancaire en France et dispose de bureaux de représentation à Addis Abeba en Ethiopie, à Johannesburg en Afrique du Sud, à Beijing en Chine, à Londres au Royaume-Uni et à Dubaï aux Emirats Arabes Unis.

ETI est cotée en Bourse sur plusieurs marchés boursiers, à savoir London Stock Exchange à Londres, Nigerian Stock Exchange à Lagos, Ghana Stock Exchange à Accra et la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières à Abidjan.