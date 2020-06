Nizar Yaïche et Nourreddine Erray, respectivement ministres des Finances et des Affaires étrangères, faisaient partie de la délégation ayant accompagné le chef de l’Etat, Kaïs Saïed, lors de sa visite officielle à Paris, les 22 et 23 juin 2020.

M. Yaïche a saisi cette occasion pour rendre homme au corps médical tunisien. Dans une vidéo qu’il a postée sur LinkedIn, il indique entre autres que « les autorités françaises ont félicité la Tunisie pour sa performance sanitaire et la manière avec laquelle elle a traité cette pandémie… ». Dans ce cadre, il rappelle que les chiffres de la Tunisie sont très bons par rapport à d’autres pays de la région et même d’autres régions du monde.

E d’ajouter : « je voudrais insister sur le rôle prépondérant du corps médical qui constitue la première et la grande ligne de défense contre cette pandémie. Je dois dire que nous avons des experts, des champions dans le secteur de la santé ».

Ceci étant, il souligne que «… c’est un effort collectif de tout le peuple tunisien, mais cela revient aussi en grande partie aux mesures anticipatives prises par le gouvernement dès le déclenchement de la pandémie…