Il y a cinq ans, le 31 décembre 2019, le Bureau de l’OMS en Chine prenait connaissance d’un communiqué publié sur le site Web de la Commission sanitaire municipale de Wuhan faisant état de cas de « pneumonie virale » à Wuhan (Chine). Dans les semaines, les mois et les années qui ont suivi, la COVID-19 a profondément marqué nos vies et notre monde.

L’OMS s’est mobilisée dès les premiers jours de l’année qui débutait. Les équipes de l’OMS ont activé les systèmes d’urgence le 1er janvier 2020 et ont diffusé des informations au monde entier le 4 janvier. Dans la période du 9 au 12 janvier, l’OMS avait déjà publié sa première série d’orientations détaillées à l’intention des pays. Le 13 janvier, nous avons réuni nos partenaires en vue de publier le protocole d’un premier test de détection en laboratoire du SARS-CoV-2.

Tout au long de cette période, nous avons réuni des spécialistes et des responsables des ministères de la santé du monde entier, recueilli et analysé des données et communiqué les informations qui nous étaient transmises, les enseignements que nous en avons tirés et leurs conséquences pour la population. Pour en savoir plus sur les actions de l’OMS, consultez cette chronologie interactive (en anglais).

Tandis que nous commémorons cet événement marquant de notre histoire récente, prenons le temps d’honorer les vies qui ont été bouleversées ou perdues, de penser aux personnes qui souffrent de la COVID-19 ou d’affections post-COVID-19 et d’exprimer notre gratitude aux agents de santé qui ont tant sacrifié pour nous soigner. Engageons-nous aussi à tirer les leçons de la COVID-19 afin de construire un avenir plus sain.

Nous continuons d’appeler la Chine à communiquer les données et à en favoriser l’accès pour nous permettre de comprendre les origines de la COVID-19. Il s’agit d’un impératif moral et scientifique. En l’absence de transparence, d’échange et de coopération entre les pays, le monde ne parviendra pas à prévenir les épidémies et pandémies futures, ni à s’y préparer de manière adéquate.

La question qui se pose aujourd’hui est de savoir si le monde est mieux préparé à la prochaine pandémie qu’il ne l’était pour la COVID-19. C’est une question que le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS, a abordée lors d’une récente conférence de presse.

(Source : OMS)