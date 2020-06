Le bureau de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a examiné, lundi 22 juin 2020, les développements de la situation au gouvernorat de Tataouine marquée par des tensions après l’intervention des forces de l’ordre, dimanche 21 juin, sur les lieux du sit-in observé depuis plus de deux mois dans la ville d’El Kamour au sud de la Tunisie.

Les protestataires revendiquent la libération des sit-inneurs arrêtés ainsi que la tenue d’un conseil ministériel dans les plus brefs délais pour de la mise en oeuvre des points de l’accord d’El Kamour.

Réuni au palais du Bardo, sous la présidence du président du parlement Rached Ghannouchi, le bureau de l’ARP a, également, examiné le projet de budget du parlement au titre de l’année 2021. Le projet de budget a été présenté par le député Oussama Khlifi, assesseur chargé du contrôle de l’exécution du budget.

A cet égard, le bureau de l’ARP a décidé de poursuivre l’examen de ce projet de budget lors de sa prochaine réunion.

Par ailleurs, le bureau de l’ARP a décidé l’ajout à l’ordre du jour de la séance plénière prévue le 30 juin 2020, d’un point relatif à l’examen du projet de loi n°2020-21 portant approbation de l’accord de prêt conclu, le 6 novembre 2019, entre la République tunisienne et la Banque africaine de développement, relatif au financement du projet de développement et de la promotion des organisations agricoles à Zaghouan.

Le bureau du parlement a, également, décidé de tenir, le 1er juillet prochain, une séance plénière qui sera consacrée à l’examen et à la discussion du rapport de la commission d’enquête sur l’accident de Amdoun. Cette plénière se tiendra en présence des ministres de l’intérieur, de la justice, du tourisme et de l’artisanat, de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire ainsi que du ministre d’Etat chargé du transport et de la logistique.

S’agissant de son action de contrôle, le bureau a soumis au gouvernement 71 questions écrites et a décidé de consacrer les lundi et vendredi du reste de la session parlementaire aux questions orales (61 questions).

Le bureau de l’ARP a, en outre, pris acte de la démission des députés Mabrouk Kourchid, Kamel Aouadi et Ayachi Zammel, du bloc parlementaire du parti Tahya Tounes.