Des travaux d’aménagement d’un espace provisoire de stationnement des bateaux à Rades, seront entamés pour protéger le gazoduc de Rades plage et éviter tout risque pour les riverains, ont convenu des responsables municipaux et des représentants de la STEG, l’APAL et de la Direction régionale de l’équipement, réunis, vendredi 19 juin, au siège de la Municipalité de Radès.

Le Maire de Radès, Jawhar Sammari a indiqué, dans une déclaration à l’Agence TAP, que la STEG s’est chargée des actions d’encadrement et de suivi technique pour la réalisation du projet de changement de la trajectoire d’une partie du gazoduc.

La STEG avait coordonné avec les services régionaux , a t-il indiqué, pour avoir les autorisations nécessaires à l’installation de barrières en béton, de manière à empêcher les vacanciers et les pêcheurs de s’approcher du pipeline, en attendant le changement d’une partie de sa trajectoire.

Une étude technique et juridique est déjà en cours pour transférer une partie de ce pipeline sur une longueur d’environ 700 mètres à travers la route régionale numéro 557 afin de le préserver et assurer son exploitation conformément aux normes en vigueur, avait indiqué la STEG.

La société avait réagi à des informations circulant sur les réseaux sociaux concernant d’éventuels risques d’explosion du pipeline, après l’apparition du béton armé qui le fixe.

Elle a rassuré que cela ne présente aucun risque d’explosion et que ” l’apparition du béton armé fixant le pipeline sur une longueur de 200 mètres est causée par l’érosion du littoral, laquelle est due à des facteurs climatiques”.

Le gazoduc est contrôlé par les services techniques de la société au niveau régional et central, pour éviter qu’il soit endommagé par la rouille ou l’érosion. Il est en bon état et soumis à un contrôle périodique, a tenu à préciser la STEG.