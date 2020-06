La promotion du processus de la formation professionnelle et l’impératif de réaliser une harmonie avec la demande du marché de l’emploi et les besoins du tissu économique national ont été au centre d’un entretien, mardi 16 courant, entre Rached Ghannouchi, président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), et Fathi BelHaj, ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi.

Ils ont mis en relief le besoin d’une nouvelle culture sociétale permettant à l’initiative personnelle et privée de favoriser les postes d’emploi et réduire le taux de chômage des jeunes.

Ghannouchi a souligné à ce propos la disposition de l’autorité législative de réagir positivement en faveur des différentes initiatives législatives et juridiques lancées par le gouvernement afin d’accroître les opportunités de l’emploi et de la formation.

Le président de l’ARP a également insisté sur l’impératif d’assurer un encadrement aux jeunes et aux jeunes sans emploi, signalant, dans ce même ordre d’idées, que la responsabilité dans le secteur de l’emploi est une responsabilité nationale partagée entre les différentes parties intervenantes.