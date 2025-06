Le ministre du Tourisme, Sofien Takeya, a souligné que la formation dans les métiers de tourisme en Tunisie connaît un développement remarquable.

Il a précisé que tous les diplômés de l’Agence de formation dans les métiers du tourisme (AFMT) ont été intégrés dans le marché du travail, ce qui nécessite, a-t-il dit, une augmentation de la capacité des unités de formation.

Lors d’une visite de travail effectuée, vendredi à Jendouba, Takeya a présidé à l’école de formation dans les métiers du tourisme à Ain Drahem, le lancement des activités des journées ouvertes pour la formation aux métiers du tourisme, qui visent à sensibiliser à l’importance de la formation touristique.

Le ministre a mis en relief l’efficacité des programmes de formation et leur adéquation aux exigences de la profession, et les besoins croissants du marché du travail dans des spécialités touristiques. Il a également souligné la nécessité de répondre à la demande croissante et d’assurer des opportunités d’intégration professionnelle.