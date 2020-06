Le ministre de la Défense nationale, Imed Hazgui, a effectué, lundi, une visite à la base militaire d’El Aouina à l’occasion de la célébration du 55ème anniversaire de la création de l’armée de l’air. Y étaient présents les membres du Conseil Supérieur des Armées et des anciens chefs d’état-major de l’Armée de l’air.

Le ministre a pris connaissance, à cette occasion, du système électronique de l’armée de l’air et des dernières programmations numériques pour moderniser l’administration et les services ainsi que les simulateurs dans le domaine de l’aviation et du contrôle aérien et des opérations tactiques avec les forces terrestres et navales dans la lutte contre le terrorisme et les opérations classiques.

Il a, également, inspecté les régiments en place des différentes unités aériennes utilisées par l’armée de l’air.

Le ministre de la Défense a fait valoir, à cette occasion, les efforts fournis par l’armée de l’air pour protéger et sécuriser les frontières, ainsi que l’appui apporté par forces aériennes à l’effort national pour appliquer les mesures de confinement sanitaire durant les derniers mois.

Imed Hazgui a exprimé sa gratitude aux militaires pour les sacrifices consentis pour défendre la patrie. Il a, à cet effet, souligné la volonté de l’Etat d’améliorer les conditions de vie des militaires et de leurs familles.

Un projet de livre documentant les étapes de l’évolution des forces aériennes tunisiennes, depuis leur création jusqu’à ce jour, dans les domaines de la formation, de l’entrainement et du développement des capacités opérationnelles a été présenté au terme de cette visite.

Plusieurs militaires retraités de différents grades ayant servi au sein de l’armée de l’air ont été également honorés lors de cet événement.