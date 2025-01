Coopération tuniso-italienne : Khaled Shili met en avant les avancées dans la lutte contre la migration irrégulière

Le ministre de la Défense nationale, Khaled Shili, s’est félicité de la coopération entre la Tunisie et l’Italie en matière de contrôle des frontières maritimes et de la coordination bilatérale dans le domaine de lutte contre la migration irrégulière.

Shili, qui s’entretenait, jeudi, avec l’ambassadeur d’Italie à Tunis, Alessandro Brunas, au siège du ministère, est revenu sur les résultats qu’il a qualifiés “d’importants”, issus de sa rencontre, en décembre denier, avec le ministre italien de la Défense Guido Crozetto, en marge de la 20ème réunion de l’initiative « 5+5 Défense », à Madrid en Espagne.

«L’Italie est l’un des partenaires les plus importants de la Tunisie », a souligné le ministre, cité dans un communiqué du département de la Défense..

Il a salué par la même occasion, le saut qualitatif du partenariat tuniso-italien qui s’est traduit par la réalisation de projets de développement, tels que le projet pilote de développement intégré de la zone de Rjim Maâtoug et développement de la zone de Mahdeth dans la délégation d’EL Faouar, du gouvernorat de Kébili (Sud de la Tunisie).

Le ministre de la Défense a aussi souligné le rôle de la partie italienne dans la fourniture des équipements nécessaires et dans la formation des formateurs et du personnel d’encadrement de l’institut de formation professionnelle en plongée de Zarzis, ainsi que dans la formation des médecins et du personnel paramédical dans la spécialité de la médecine de plongée.

En prévision de la 26ème session du Comité militaire tuniso-italien, qui se tiendra en avril prochain, en Italie, le ministre de la Défense nationale a appelé à renforcer davantage cette coopération en explorant de nouveaux domaines de partenariat entre les deux parties, soulignant le rôle central de la Tunisie et de l’Italie dans la stabilité de la région.

L’ambassadeur d’Italie à Tunis, Alessandro Bruna, s’est félicité, à son tour, de l’excellence de la coopération tuniso-italienne, dans les domaines militaire et du développement, faisant état de la disposition de son pays à soutenir les efforts déployés pour développer les capacités de l’armée tunisienne et appuyer son rôle en matière de développement.

Il a indiqué, dans ce contexte, que la relance des régions sahariennes est un exemple réussi de la coopération tuniso-italienne et que l’Italie continuera à coopérer avec la Tunisie dans l’objectif d’assurer la stabilité dans la région méditerranéenne.