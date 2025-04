Les ministres de la Défense tunisien, Khaled Shili, et italien, Guido Crosetto, ont co-présidé, jeudi, à Rome, la clôture des travaux de la 26e réunion de la commission militaire mixte tuniso-italienne, en présence des délégations militaires de haut niveau des deux pays.

Intervenant à cette occasion, Khaled Shili s’est félicité du climat positif dans lequel s’est déroulé les travaux de la commission, soulignant que la régularité de ces réunions témoigne de la volonté des deux parties de renforcer la coopération bilatérale et d’en ouvrir de nouvelles perspectives, notamment dans les domaines de la formation, de l’échange des expertises et de la coordination des opérations de sauvetage en mer Méditerranée.

Le ministre a, d’autre part, passé en revue les résultats positifs des activités militaires organisées au cours de l’année 2024, insistant sur la volonté des deux parties de réunir les conditions nécessaires au succès des activités prévues pour 2025 et d’oeuvrer à renforcer la promptitude et les capacités opérationnelles des deux institutions militaires.

En marge des travaux de la commission, le ministre de la Défense Khaled Shili a eu un entretien avec son homologue italien, au cours duquel les deux parties ont évoqué la coopération bilatérale et les moyens susceptibles de la renforcer.

Ils ont, également, passé en revue les questions d’intérêt commun, la situation dans la région, ainsi que la question de la migration irrégulière, qui, ont-ils soutenu, nécessite l’adoption d’une approche globale et multidimensionnelle, fondée sur le principe de solidarité en vue de réaliser le développement et s’attaquer aux causes profondes de ce fléau, parallèlement à la lutte contre les réseaux de traite des êtres humains.

A cet égard, Shili a souligné que la Tunisie ne ménage aucun effort pour œuvrer à la réalisation de cet objectif en collaboration avec ses partenaires, dans le cadre de la confiance et du respect mutuel, de manière à garantir la stabilité de la région.